Прогноз погоды в Крыму на 3 сентября 🌤 В Симферополе +29 и пасмурно В Севастополе +26 и пасмурно В Евпатории +27 и малооблачно В Черноморском +26 и пасмурно В Джанкое +30 и облачно с прояснениями В Ялте +26 и облачно с прояснениями В Алуште +27 и пасмурно В Керчи +27 и облачно с прояснениями В Армянске +29 и пасмурно В Красноперекопске +29 и пасмурно В Бахчисарае +28 и пасмурно В Феодосии +27 и облачно с прояснениями В Судаке +26 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.