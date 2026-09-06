💡На территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии Отключения линий электропередачи и оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации.
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