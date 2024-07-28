В Тверском императорском дворце, оранжерее и саду посетители найдут необычные скульптуры

31 июля в Тверской областной картинной галерее откроется персональная выставка московского скульптора члена-корреспондента Российской академии художеств Алексея Благовестнова, приуроченная к 50-летию автора.
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