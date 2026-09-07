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Дроны «Герань» поразили фуры, перевозившие БПЛА для ВСУ

Дроны «Герань» поразили фуры, перевозившие БПЛА для ВСУ

Российские операторы БПЛА дронами «Герань-4 Сикер» поразили стоянки фур, перевозящих беспилотники ВСУ и их комплектующие, а также автоцистерн с ГСМ в Одесской и Днепропетровской областях.

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