Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанов
    По-моему, большинство западных политиков так и не поняло, что большинство россиян им не только не верит, а верят в то...Европа размышляет...
  • Сергей Туренко
    Пускай пакуют чемоданы вместе с Зе.Накачав Украину о...
  • Сергей Туренко
    Нас приглашают на их войну, а России это совершенно не нужно.Попытки раскрыть ...

Киев выполнил условие России для возобновления переговоров в «нормандском формате»

Киев выполнил условие России для возобновления переговоров в «нормандском формате»

Кабмин Украины отозвал из Верховной Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», как требовала от Киева Россия для возобновления переговоров на уровне советников «нормандской четверки», сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх