Киев выполнил условие России для возобновления переговоров в «нормандском формате»

Кабмин Украины отозвал из Верховной Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», как требовала от Киева Россия для возобновления переговоров на уровне советников «нормандской четверки», сообщают украинские СМИ.
Кабмин Украины отозвал из Верховной Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», как требовала от Киева Россия для возобновления переговоров на уровне советников «нормандской четверки», сообщают украинские СМИ.
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