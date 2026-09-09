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SBA предлагает масштабную реформу критериев отнесения бизнеса к категории малого

SBA предлагает масштабную реформу критериев отнесения бизнеса к категории малого

Администрация по делам малого бизнеса США (SBA) опубликовала официальный проект масштабной переоценки стандартов размера предприятий (Size Standards), определяющих право компаний на получение льготных госзакупок, субсидий и специализированного финансирования.

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