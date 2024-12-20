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Донецкая группа новостей

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В то же время, Донецк под ракетным обстрелом. В перекличках пишут, что химарс, что-то сбили, что-то нет. Так и доживаем год. И в следующем будет тоже ...

В то же время, Донецк под ракетным обстрелом. В перекличках пишут, что химарс, что-то сбили, что-то нет.

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