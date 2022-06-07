Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор На заседании в Лос-Анджелесе не будет ее президента, а также глав Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Кубы, Никарагуа и Гватемалы Мексика бойкотировала саммит Америк.