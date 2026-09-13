Ротенберг: «Овечкин очень много тренируется, этот человек предан хоккею»

Член совета директоров «Динамо» (Москва) Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в столичный клуб.
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