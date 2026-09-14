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Мировое обозрение

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ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России

ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России

Федеральная антимонопольная служба возбудила 55 дел по фактам нарушений на топливном рынке. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

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