Время на таможенный досмотр большегрузов сократят

Время досмотра грузовиков на границе сократят до 10 минут с нынешних 35-50. Такая цель закреплена в актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, сообщили в Правительстве России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым