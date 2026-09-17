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Вгудок

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Время на таможенный досмотр большегрузов сократят

Время на таможенный досмотр большегрузов сократят

Время досмотра грузовиков на границе сократят до 10 минут с нынешних 35-50. Такая цель закреплена в актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, сообщили в Правительстве России.

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