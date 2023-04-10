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Врачи провели уникальную операцию по спасению раненного в сердце героя СВО

Врачи провели уникальную операцию по спасению раненного в сердце героя СВО

Военные медики спасли бойца с пулей в сердце.Врачи Центрального военно-клинического госпиталя им. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего ВС России, который поступил к ним из зоны проведения спецоперации.

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