Полиция проверяет факт избиения женщины на детской площадке в Митине

19 мая в отдел полиции по району Митино из медицинского учреждения поступила телефонограмма. Как сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО, женщина обратилась к врачам с жалобами на травмы, полученными в ходе конфликта с неизвестными на Митинской улице.
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