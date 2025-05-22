Полиция проверяет факт избиения женщины на детской площадке в Митине

19 мая в отдел полиции по району Митино из медицинского учреждения поступила телефонограмма. Как сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО, женщина обратилась к врачам с жалобами на травмы, полученными в ходе конфликта с неизвестными на Митинской улице.