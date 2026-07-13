Школьники из Подмосковья приняли участие во всероссийской «АгроСмене»

Учащиеся агротехнологических классов Подмосковья присоединились к всероссийской АгроСмене — образовательной программе Минсельхоза России, ориентированной на подростков, которым интересны АПК и перспективные технологии.
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