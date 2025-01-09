Депутат Федоров оценил угрозы ДШРГ «Русич» в свой адрес

Депутат Государственной думы Евгений Федоров ответил на угрозы, адресованные ему ДШРГ «Русич». В разговоре с изданием Daily Storm парламентарий отметил, что подобные заявления лишь подтверждают его позицию.
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