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"ИИ изменит экономику сильнее и значительно быстрее промышленной революции"

"ИИ изменит экономику сильнее и значительно быстрее промышленной революции"

Письмо We Must Act Now («Мы должны действовать сейчас»), состоящее всего из четырех предложений, было подготовлено исследовательской лабораторией цифровой экономики одного из крупных американских университетов.

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