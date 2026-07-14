"ИИ изменит экономику сильнее и значительно быстрее промышленной революции"

Письмо We Must Act Now («Мы должны действовать сейчас»), состоящее всего из четырех предложений, было подготовлено исследовательской лабораторией цифровой экономики одного из крупных американских университетов.
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