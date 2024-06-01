Бойкова о Сингапуре: «Куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе»

«Начнем с того, что для большинства граждан мира в Сингапур существует безвизовый въезд на 96 часов. Единственное, в аэропорту (лучше еще будучи в домашнем аэропорту) надо заполнить форму на транзитную визу, чтобы на границе не тратить на это время и быстро все пройти.
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