НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Бойкова о Сингапуре: «Куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе»

Бойкова о Сингапуре: «Куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе»

«Начнем с того, что для большинства граждан мира в Сингапур существует безвизовый въезд на 96 часов. Единственное, в аэропорту (лучше еще будучи в домашнем аэропорту) надо заполнить форму на транзитную визу, чтобы на границе не тратить на это время и быстро все пройти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх