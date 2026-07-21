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В Зубцовском округе нашли миномётную мину времён ВОВ — опасный предмет ликвидирован

В Зубцовском округе нашли миномётную мину времён ВОВ — опасный предмет ликвидирован

В Зубцовском муниципальном округе обезврежена миномётная мина времён Великой Отечественной войны. 20 июля 2026 года группа специальных (взрывных) работ аварийно‑спасательной службы Тверской области обнаружила взрывоопасный предмет в районе деревни Ивашково Зубцовского муниципального округа.

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