В Зубцовском муниципальном округе обезврежена миномётная мина времён Великой Отечественной войны. 20 июля 2026 года группа специальных (взрывных) работ аварийно‑спасательной службы Тверской области обнаружила взрывоопасный предмет в районе деревни Ивашково Зубцовского муниципального округа.
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