Швеция испугалась, что раскол в ЕС по Украине «пошлет неверный сигнал» США

Раскол среди европейских стран по вопросу поддержки Украине «может послать неверный сигнал США». Такое мнение перед стартующим 14 декабря саммитом Европейского союза (ЕС) высказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
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