Актрисе Тамбовского драмтеатра присвоили звание заслуженной артистки России

Фото: тамбовский драмтеатр Читайте также: Купе поезда «Тамбов — Москва» превратили в передвижную экскурсию по региону «Атмановские кулачки» всё-таки состоятся в Тамбовской области В Тамбове определились с полуфиналистами Первой лиги КВН Президент России отметил многолетнюю работу Елены Фёдоровой, которая почти 40 лет служит тамбовской сцене.