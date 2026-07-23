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Новости Тамбова

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Актрисе Тамбовского драмтеатра присвоили звание заслуженной артистки России

Актрисе Тамбовского драмтеатра присвоили звание заслуженной артистки России

Фото: тамбовский драмтеатр Читайте также: Купе поезда «Тамбов — Москва» превратили в передвижную экскурсию по региону «Атмановские кулачки» всё-таки состоятся в Тамбовской области В Тамбове определились с полуфиналистами Первой лиги КВН Президент России отметил многолетнюю работу Елены Фёдоровой, которая почти 40 лет служит тамбовской сцене.

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