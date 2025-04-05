Луковая шелуха в помощь огородникам: полезна томатам и перцам, и комнатным растениям – здоровая и мощная рассада Ольга БезродняяЛуковая шелуха, часто выбрасываемая на кухне, на самом деле является ценным ресурсом для садоводов и цветоводов.