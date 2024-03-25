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Два магазина для военнослужащих пытались поджечь в Новосибирске

Два магазина для военнослужащих пытались поджечь в Новосибирске

В ГУ МЧС по региону отметили, что в результате действий злоумышленников никто не пострадал.Еженедельное оперативное совещание в правительстве Новосибирской области в понедельник, 25 марта, началось минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

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