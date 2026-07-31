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ТАСС

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ВС РФ установили контроль над 12 населенными пунктами

ВС РФ установили контроль над 12 населенными пунктами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения российских сил за неделю освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР, включая Стенки за истекшие сутки, и установили контроль над пятью - в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой за сутки, сообщили в Минобороны России.

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