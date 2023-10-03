Не каждый частник сможет нагреться на теплотрассе

Порядок проведения конкурсных процедур и передачи частникам инженерных сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов, следует серьезно усовершенствовать.
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