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Парламентская газета

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Не каждый частник сможет нагреться на теплотрассе

Не каждый частник сможет нагреться на теплотрассе

Порядок проведения конкурсных процедур и передачи частникам инженерных сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов, следует серьезно усовершенствовать.

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