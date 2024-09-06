Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 сентября

Вам всю неделю с переменной частотой будут попадаться то чудаки, то озабоченные особи. То вы наткнетесь на чудака, который ну совершенно никак не реагирует на ваши прелести, а потом вдруг внезапно начинает пылать к вам страстью и повсюду преследовать.