Станет сложнее. Саммит в Швейцарии обнажил правду о поддержке Украины

Мирная конференция по Украине, прошедшая в минувшие выходные на роскошном курорте Бюргеншток на Люцернском озере в Швейцарии, не принесла результатов, которые можно было бы назвать серьезным прорывом в российско-украинском военном кризисе.
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