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Станет сложнее. Саммит в Швейцарии обнажил правду о поддержке Украины

Станет сложнее. Саммит в Швейцарии обнажил правду о поддержке Украины

Мирная конференция по Украине, прошедшая в минувшие выходные на роскошном курорте Бюргеншток на Люцернском озере в Швейцарии, не принесла результатов, которые можно было бы назвать серьезным прорывом в российско-украинском военном кризисе.

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Комментарии
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Eduard
Поддерживать страну,где был переворот и сбили боинг,могут только сумасшедшие, Правда их поддерживают,те кто переворот и устроил!
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2 час.
Eduard
А чего пиратов Сомали не поддерживали?
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2 час.
Eduard
Придумали шоу&quot;Поддержим Украину,где был переворот&quot;!
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2 час.

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