Волочкова пожаловалась на приставов после того, как суд присудил ей 5 млн, а денег она так и не увидела

Волочкова не может получить 5 млн рублей компенсации за потоп Балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях, что присуждённая ей судом компенсация за залитую квартиру в Санкт-Петербурге до сих пор не выплачена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии