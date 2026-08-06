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Волочкова пожаловалась на приставов после того, как суд присудил ей 5 млн, а денег она так и не увидела

Волочкова пожаловалась на приставов после того, как суд присудил ей 5 млн, а денег она так и не увидела

Волочкова не может получить 5 млн рублей компенсации за потоп Балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях, что присуждённая ей судом компенсация за залитую квартиру в Санкт-Петербурге до сих пор не выплачена.

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