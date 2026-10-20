Пострадавшим от пожара в доме на улице Труда, 11а в Тарко-Сале помогут справиться с последствиями. Об этом рассказал глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым