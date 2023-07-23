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The Guardian: Программа для обучения военнослужащих ВСУ на Западе плохо разработана

Программы подготовки военнослужащих ВСУ в странах Евросоюза плохо разработаны и медленно реализуются.

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