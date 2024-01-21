В воскресенье, 21 января 2024 года, исполнится 100 лет со дня смерти основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.
Мы живём благодаря Ленину, хотя многим это не нравится
Комментарии
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Скиф Туран
ЛЕНИН С МАУЗЕРОМ ПО ПИТЕРУ НЕ БЕГАЛ. Но Лениным положено начало действиям , по полному физическому уничтожению: -учённых; - дворянства; -кадрового состава армии; -духовенства; - зажиточного крестьянства; -казачества: Уничтожена, исторически сложившееся на территории России религиозная группа - ПРАВОСЛАВИЕ. Уничтожена культурно-этническая группа - КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБЩИНА. Предумышленно созданы жизненные условия, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Созданы условия по созданию мер, рассчитанных на сокращение деторождения во всех группах населения: Эти деяния являются ГЕНОЦИДОМ, и признаётся в ООН международным преступлением. Начало геноциду в Росси положил человек, труп которого до сих пор лежит в мавзолее.
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Скиф Туран
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Владимир семин
и от евреев...!
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