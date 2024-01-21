Мы живём благодаря Ленину, хотя многим это не нравится

Скиф Туран

ЛЕНИН С МАУЗЕРОМ ПО ПИТЕРУ НЕ БЕГАЛ. Но Лениным положено начало действиям , по полному физическому уничтожению: -учённых; - дворянства; -кадрового состава армии; -духовенства; - зажиточного крестьянства; -казачества: Уничтожена, исторически сложившееся на территории России религиозная группа - ПРАВОСЛАВИЕ. Уничтожена культурно-этническая группа - КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБЩИНА. Предумышленно созданы жизненные условия, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Созданы условия по созданию мер, рассчитанных на сокращение деторождения во всех группах населения: Эти деяния являются ГЕНОЦИДОМ, и признаётся в ООН международным преступлением. Начало геноциду в Росси положил человек, труп которого до сих пор лежит в мавзолее.