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Джефф Монсон про референдумы на Донбассе: «США постоянно говорят о демократии, но люди проголосовали быть частью России»

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон рассказал, как отреагировал на присоединение Луганса и Донецка в состав России.

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