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Трагедия в семье пекарей: жена убила мужа — подробности шокирующего происшествия

Трагедия в семье пекарей: жена убила мужа — подробности шокирующего происшествия

Трагедия в семье пекарей: жена убила мужа — подробности шокирующего происшествия Юлия ЧинковаВ небольшом поселке, расположенном в 40 километрах от Нарьян-Мара, произошло ужасное преступление, потрясшее местных жителей.

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