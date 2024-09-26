Трагедия в семье пекарей: жена убила мужа — подробности шокирующего происшествия Юлия ЧинковаВ небольшом поселке, расположенном в 40 километрах от Нарьян-Мара, произошло ужасное преступление, потрясшее местных жителей.
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