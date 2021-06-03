Стало известно, кого на Украине признают «олигархом»

МОСКВА, 03 июня 2021, Институт РУССТРАТ. Законопроект о деолигархизации, внесённый на рассмотрение Верховной рады Украины президентом страны Владимиром Зеленским, будет содержать четыре признака, по которым будет квалифицироваться понятие «олигарх».