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Стало известно, кого на Украине признают «олигархом»

Стало известно, кого на Украине признают «олигархом»

МОСКВА, 03 июня 2021, Институт РУССТРАТ. Законопроект о деолигархизации, внесённый на рассмотрение Верховной рады Украины президентом страны Владимиром Зеленским, будет содержать четыре признака, по которым будет квалифицироваться понятие «олигарх».

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