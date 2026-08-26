Ситуация в ЯНАО с лесными пожарами усугубляется: жители задыхаются от дыма, на дорогах нулевая видимость

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжает ухудшаться ситуация с лесными пожарами. Густой дым окутал города и населенные пункты, расположенные вблизи возгораний, а видимость на федеральных трассах, к которым приблизился огонь, практически нулевая.