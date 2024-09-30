Россия и Иран готовят блокаду Запада

Россия и Иран способны организовать блокаду Запада на мировом газовом рынке. Как объяснил URA.RU специалист по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, предстоящее подписание газового контракта между РФ и Ираном может разрушить гегемонию США и ЕС в этой сфере.