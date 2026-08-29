Пустил даму в дом, а она от сытой жизни изменилась в худшую сторону. Она по-настоящему раскрылась в скандале с курьером

Слышу дикий крик из прихожей. Кидаю телефон на диван. Выхожу в коридор и наблюдаю следующую картину.
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