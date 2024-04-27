Совфед: Вторжение террористов НАТО в Белоруссию приведёт расширению территорий России

Сенатор от Крыма Цеков рассказал о том, как Россия и Белоруссия отреагируют на вторжение иностранных террористов в РБРоссия и Белоруссия дадут жёсткий отпор в случае продолжения провокаций со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов.
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