Совфед: Вторжение террористов НАТО в Белоруссию приведёт расширению территорий России

Сенатор от Крыма Цеков рассказал о том, как Россия и Белоруссия отреагируют на вторжение иностранных террористов в РБРоссия и Белоруссия дадут жёсткий отпор в случае продолжения провокаций со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов.