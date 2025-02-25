Российский депутат-командир выжил после попадания «Града» в зоне СВО

Депутат курганской гордумы Пономарев выжил после попадания снаряда на СВО Российский депутат курганской городской думы Илья Пономарев выжил после попадания снаряда РСЗО «Град» в блиндаж в зоне специальной военной операции (СВО).
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