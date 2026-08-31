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Работодатели на Ямале стали в семь раз чаще предлагать подработку

Работодатели на Ямале стали в семь раз чаще предлагать подработку

Рынок подработки на Ямале показал резкий рост: спрос со стороны работодателей увеличился в 7,1 раза. Компании активно ищут не только курьеров и водителей, но и квалифицированных специалистов, в том числе врачей, сообщили в пресс-службе hh.

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