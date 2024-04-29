Акула едва не растерзала туриста на пляже в Курляндской бухте

Британский турист, на которого напала акула у карибского пляжа, «теперь может общаться». Можно сказать, что 64-летний Питер Смит еще легко отделался, хотя и получил повреждения левой руки и ноги, колотые раны живота и травмы правой кисти в результате нападения возле отеля Starfish в Курляндской ….