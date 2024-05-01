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Александр Власов: «Олимпиада мне не так интересна по рельефу гонок, а вот на чемпионате мира он будет хороший для меня»

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что россиянин получил нейтральный статус для участия в соревнованиях.

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