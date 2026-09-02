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Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин спросил, как вернуть славу национальному достоянию. Я обозначил проблемы, услышал: «Мне нужны победы, надо объединять россиян. Забирайте хоккей»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, как Владимир Путин предложил ему возглавить федерацию. Напомним, 12 марта 74-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР,  он возглавляет федерацию с апреля 2006 года.

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