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Новости Брянска

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Средняя зарплата в Брянской области достигла 78 тыс рублей

Средняя зарплата в Брянской области достигла 78 тыс рублей

Зарплаты в Брянской области выросли на 11,9%, несмотря на спад промышленного производства. Безработица снижается, число зарегистрированных безработных сократилось до 1906 человек.

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