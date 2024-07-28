Лавров назвал нереальной задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал нереальной задачу по полному уничтожению палестинского исламистского движения ХАМАС, которую поставил перед собой Израиль.
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