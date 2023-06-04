Царьград

5 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Смешно, если учесть то, что сам конфликт - дело рук США.Вмешательство США...
  • Александер
    Все правильно- Конченные твари,  все до одной сбежавших из РоссииСлава жёстко прош...
  • Ed Red
    Кто то здесь идиот и на этот раз не УкраинаБельгия потребует...

В день рождения Церкви Христовой о большой радости напомнил Константин Малофеев

В день рождения Церкви Христовой о большой радости напомнил Константин Малофеев

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев поздравил православных христиан с с великим Праздником Пятидесятницы, днём Святой Троицы!В этот день, как и обещал Христос в день Своего Вознесения, Он прислал в наш мир Утешителя, Святого Духа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх