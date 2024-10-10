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RT Russia

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В ГД считают провокацией слова Киева о прекращении огня взамен на гарантии США

В ГД считают провокацией слова Киева о прекращении огня взамен на гарантии США

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал публикацию итальянской газеты Corriere della Sera, в которой говорится о готовности Владимира Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери Украиной территорий.

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