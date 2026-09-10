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Царьград

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Hh.ru сообщает о резком росте зарплат в России в январе 2026 года

Hh.ru сообщает о резком росте зарплат в России в январе 2026 года

Исследование hh.ru выявило, что в России за первые 8 месяцев 2026 года зарплаты в добывающем и аграрном секторах выросли на более чем 50%.

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