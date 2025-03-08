В Мордовии полицейские навестили семью рядового милиции Дениса Дьячкова, погибшего при выполнении служебного долга 25 лет назад

В рамках акции «8 Марта – в каждый дом» начальник отдела полиции №1 УМВД России по го Саранск подполковник полиции Максим Глинский и его заместители подполковник полиции Юрий Чечевичкин и майор полиции Александр Хозин пришли в гости к семье стажера по должности участкового инспектора милиции Октябрьского РОВД рядового милиции Дениса Дьячкова, который погиб при выполнении служебных обязанностей в 2000 году.