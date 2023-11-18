«Такое бывает везде»: Организаторы Гран При Лас-Вегаса прокомментировали изгнание болельщиков с трибун

GPFansРуководитель Гран При Лас-Вегаса Формулы 1 Рене Уилм объяснил решение провести вторую часть свободных заездов без болельщиков, что привело к выдворению фанатов с автодрома в том числе с участием сотрудников полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии