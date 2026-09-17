Водители теперь срезают до 2 км в центре Москвы — новый проезд у «Новослободской» уже работает!

Друзья, наконец-то хорошие новости для тех, кто каждый день бороздит центр Москвы на машине! Теперь пересечь Долгоруковскую улицу можно прямо возле станции метро «Новослободская».
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